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6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. MSB'den yapılan açıklamaya göre; Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"ARA, BUL, YOK ET!"

MSB'nin paylaşımı şu şekilde;

"Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!"

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