AjansHaber.com.tr Gündem 4 ilde eğitime 2 hafta ara verildi!

4 ilde eğitime 2 hafta ara verildi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" dedi.

Depremin etkilediği Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da eğitime 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 1 hafta ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğündeki deprem 10 ilde hissedildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada 4 ilde eğitime 2 hafta, 6 ilde de eğitime 1'er hafta ara verildiğini duyurdu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ankara'da deprem!
Enkazdan 47 kişi kurtarıldı
Bitrota soruşturmasında 10 şüpheliye hapis istemi
Erdoğan: "912 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Depremin yaşandığı 10 ilde okullar 1 hafta tatil!
Afet bölgesinde son durum
Depremde tablo ağırlaşıyor: 284 can kaybı!