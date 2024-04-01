Yerel seçimlerde, yıllar sonra ilkler yaşandı!

Marmara Bölgesi’nde resmî olmayan yerel seçim sonuçlarına göre 5 yıl önce AK Parti’nin kazandığı illerden Bursa ve Balıkesir’de CHP yarışın kazananı oldu. Her 2 ilde de 2004 yerel seçimlerinden beri 20 yıl sonra ilk kez CHP’li belediye başkan adayları ipi önde göğüsledi.

Marmara Bölgesi’nde 11 ilde CHP, 2 ilde AK Parti kazandı. Kırklareli’de ise MHP ile CHP adayları arasındaki yarış başa baş bir şekilde sürdü. MHP adayı resmî olmayan sonuçlara göre seçimi bir adım önde götürdü. Bölgedeki 3 ilde kadın adaylar belediye başkanı oldu.

Sandıkta başa baş yarışlar

Marmara Bölgesi’nde 2019 yerel seçimlerinde 11 ilden 6’sını CHP, 4 ili ise AK Partili adaylar kazanmıştı. Kırklareli’ni ise bağımsız aday olan Mehmet Siyam Kesimoğlu almıştı. 16 milyon 900 bin 544 seçmenin yüzde 84.5 katılımı ile 14 milyon 286 bin 528 kişinin oy kullandığı Marmara’da 13 milyon 769 bin 67 geçerli oy sonuçları belirlemişti. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Bilecik’i CHP kazandı.

Kocaeli ve Sakarya’da ise değişiklik olmadı ve bu 2 ilde belediye başkanlığı AK Parti’de kaldı. Geçen seçimde bağımsız aday olup kazanan Mehmet Siyam Kesimoğlu, bu sene CHP’den seçime katıldı. Sandıkların yüzde 99.50’sinin açıldığı tabloda MHP’nin adayı Derya Bulut, 41.62 ile seçimi kazandı.

Oy sayımı devam ederken Marmara Bölgesi’nde kazanan CHP oldu. Bölgenin haritası büyük oranda kırmızıya boyanırken, CHP daha önce kazandığı 6 ile 2 il daha ekledi. O iki il, AK Parti’den 20 yıl sonra CHP’ye geçen Bursa ve Balıkesir oldu. Bursa’da CHP adayı Mustafa Bozbey yüzde 47 oy oranıyla mevcut belediye başkanı AK Parti adayı Alinur Aktaş’ı (yüzde 38) geride bıraktı.

2019’dan büyük kayıp var

Resmî olmayan yerel seçim sonuçlarına göre 6 ilçede de kazanan CHP’li adaylar oldu. Balıkesir’de CHP’nin adayı Ahmet Akın yüzde 50 oy oranıyla seçimi kazandı. En yakın rakibi mevcut belediye başkanı AK Partili Yücel Yılmaz’a 10 puan fark atan Akın, 20 yıl sonra Balıkesir’de CHP’nin kazanmasına vesile oldu. İldeki başarı ilçelere de yansıdı. Kentteki 15 ilçe belediyesini CHP kazanırken, AK Parti 4, İYİ Parti ise 1 ilçede seçimin galibi oldu.

1950’den bu yana bir ilk

İbrahim Akın, 1950 yılından bu yana Balıkesir Belediye Başkanlığı’nı kazanan ilk CHP’li olarak tarihe geçti. Resmî olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 98’inin açıldığı Balıkesir’de Akın, yüzde 50.58 oy alarak belediye başkanlığını garantiledi. AK Parti’nin adayı Yücel Yılmaz ise 40.60 oranında oy aldı. İYİ Parti adayı Turhan Çömez yüzde 3.02 ile üçüncü, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Tanju Akçe ise yüzde 1.91 ile dördüncü oldu. Balıkesir’i 1963-2014 yılları arasında Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve MHP kazanmıştı. 2014’ten beri ise AK Partili adaylar seçimi kazanıyordu.