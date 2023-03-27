303 yıllık camide yangın çıktı!

Aksaray Mahallesi'nde bulunan, 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören ve ibadete kapatılarak güçlendirilmesine karar verilen camide, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle 303 yıllık cami kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.