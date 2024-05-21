3. kattan düşen 2 yaşındaki Elif, hayata tutunamadı

Olay, 19 Mayıs'ta öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61'inci sokaktaki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Elif Gümüş, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gümüş, sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yoğun bakıma alınan talihsiz çocuk, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Elif Gümüş'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde'ye gönderildi.