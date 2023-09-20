2 aylık bebek balkondan düşüp öldü: Anne tutuklandı!

Olay, dün sabah saatlerinde Ulukavak Mahallesi Köprübüşı 17. Sokak’ta meydana geldi. 2 aylık Buğlem E., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne gözaltına alınmıştı

Ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, kafatasında kırıklar olan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Olay sonrası polis, anne Eda Nur E.'yi gözaltına aldı.

Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyormuş

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eda Nur E., savcılıktaki ifadesinde psikolojik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını ve olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söyledi. Eda Nur E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Mahkeme, Eda Nur E.’nin akli dengesinin yerinde olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.