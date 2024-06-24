16 yaşındaki genç düştüğü çayda boğuldu!
Muğla'da, dengesini kaybedip Dalaman Çayı'na düşen Suriye uyruklu Hasan Salih (16), boğuldu.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Dalaman ilçesinde meydana geldi. Dalaman Çayı'na düşen kişiyi gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, İHH, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG/AMESAR) Derneği ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca çalışmalarını sürdüren ekipler, bugün, saat 08.00 sıralarında Hasan Salih'in çamura saplanmış cansız bedenini buldu. Salih'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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