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Zonguldak'ta bir gemide, 150 kilo kokain bulundu!

Ereğli ilçesine Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisinde, 150 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki limana gelen Panama bandıralı 'PHOENICAN' isimli gemide uyuşturucu madde taşındığı ihbarı sonrası polis, harekete geçti.

Kolombiya'dan gelen kömür yüklü kuru yük gemisine, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

150 kilo kokain ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden sevk edilen dalgıç polislerin de katıldığı aramada, gemi didik didik arandı.

Ekiplerce yapılan aramada gemide 150 kilogram kokain ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

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