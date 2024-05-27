Yolcu uçağında 'Uçağınızı bombalayacağız' diyen sanığa 10 yıla kadar hapis istemi

Olay, geçen yıl 15 Haziran'da Kocasinan ilçesindeki Kayseri Erkilet Havalimanı'nda meydana geldi. Türk Hava Yolları'na ait Kayseri-İstanbul seferini yapan uçak, 03.45'te havalanmak için yolcu kabulüne başladı. İddiaya göre, yolculardan Gediz Solgançok, uçağa bindiği sırada kabin amirine, 'Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedi. Bu sözleri duyan bazı yolcular terör eylemi paniği yaşarken, bazı yolcular arasında da arbede çıktı. Bazı yolcular uçaktan inmek isteyince pilot, durumu kolluk güçlerine bildirdi. Gediz Solgançok gözaltına alınırken, uçak 54 dakika geç havalandı. Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'SÖZLERİM TAMAMEN MİZAH AMAÇLIYDI'

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak Solgançok hakkında 'ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, ifadesine yer verilen Gediz Solgançok, "Hostese tamamen şaka amacıyla 'Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız' dedim. Hostese bu sözleri söyleyip, yerime geçtim. O da güldü. Yer hizmet görevlileri de bu sözlerimi duyup, pilota söylemiş. Beni uçaktan indirip, karakola götürdüler. Sözlerim tamamen mizah amaçlıydı. Bu şekilde şakalar yaparım" dedi.