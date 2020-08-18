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Saraç: Öğretmenlik programlarına kurum karar verecek

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç﻿﻿﻿, Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil, yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Eğitim fakültelerindeki öğretmenlik programlarının ders, müfredat ve kredilerine YÖK'ün değil, yükseköğretim kurumlarının karar vereceğini bildirdi.

"Bu düzenleme, üniversitelerimize çok geniş bir hareket serbestisi tanımaktadır." diyen Saraç, "Bu 'yetki devri', eğitim fakülteleri ve öğretmenlik programlarıyla ilgili tarihi bir karar olarak değerlendirilebilecek niteliktedir." ifadelerini kullandı.

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