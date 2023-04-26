AjansHaber.com.tr Yaşam Yatırım vaadiyle 4 milyon lira dolandırdılar!

Yatırım vaadiyle 4 milyon lira dolandırdılar!

Sinop'ta, yatırım vaadiyle 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kripto para yatırımı vaadiyle 16 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.A'nın yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Adresinde gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının kripto para alacağını söyleyerek 16 kişiyi yaklaşık 4 milyon lira dolandırdığı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den 4 bölge için sağanak uyarısı
Yine kadın cinayeti!
Midesinde uyuşturucu kapsülü taşırken fenalaştı!
Yusufeli Barajı ve HES'te su yüksekliği 119 metre
Bursa'da ABD vatandaşı kadın Müslüman oldu!
Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor
Tramvayın çarptığı kadın hayatını kaybetti