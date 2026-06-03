Gazze’de serbest bırakılan Filistinliler ailelerine kavuştu

İsrail, Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu bir grup Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan kişiler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan alınarak Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü.

Hastaneye ulaştırılan Filistinliler burada sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavi ve muayene işlemlerinin ardından bazıları aileleriyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Serbest bırakılanlardan birinin yakını, yaşadıkları mutluluğu dile getirirken, İsrail hapishanelerinde bulunan diğer Filistinli tutuklular nedeniyle sevinçlerinin tam olmadığını ifade etti. Yakınları, tüm tutukluların serbest bırakılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, serbest bırakılan Filistinlilerin sağlık durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı. Uluslararası kuruluşlar ise çatışmaların gölgesinde tutuklu ve esirlerin durumuna ilişkin çağrılarını sürdürüyor.



