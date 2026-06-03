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AjansHaber Videolar Gündem Gazze’de serbest bırakılan Filistinliler ailelerine kavuştu

Gazze’de serbest bırakılan Filistinliler ailelerine kavuştu

İsrail’in Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu bir grup Filistinli serbest bırakıldı. Sağlık kontrollerinin ardından yakınlarıyla bir araya gelen tutukluların dönüşü ailelerinde sevinç yaratırken, İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinliler için endişeler sürüyor.

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İsrail, Gazze Şeridi’nden alıkoyduğu bir grup Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılan kişiler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekipleri tarafından Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan alınarak Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi’ne götürüldü.

Hastaneye ulaştırılan Filistinliler burada sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavi ve muayene işlemlerinin ardından bazıları aileleriyle yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşadı.

Serbest bırakılanlardan birinin yakını, yaşadıkları mutluluğu dile getirirken, İsrail hapishanelerinde bulunan diğer Filistinli tutuklular nedeniyle sevinçlerinin tam olmadığını ifade etti. Yakınları, tüm tutukluların serbest bırakılmasını temenni ettiklerini belirtti.

Bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, serbest bırakılan Filistinlilerin sağlık durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı. Uluslararası kuruluşlar ise çatışmaların gölgesinde tutuklu ve esirlerin durumuna ilişkin çağrılarını sürdürüyor.


 

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