Vatan için şehit olmayı göze alan genç mühendis: “Murat Kurum”

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" şeklinde yaptığı açıklama, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da dün Özel'e tepki göstermiş ve "Özgür Efendi, sen kimsin ki; 650 bin gencimizin ve ailelerinin vatan sevgisini sorguluyorsun. Özgür Efendi 31 Mart akşamı eş genel başkanlığını bırakacak. Hem kendisi hem de kibri aklının önüne geçmiş yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan Ekrem Bey süresiz tatile gidecekler." diye konuşmuştu.

MURAT KURUM'UN ASKERLİK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

'Bedelli askerlik' tartışması sürerken, Murat Kurum adına Instagram'da açılan bir hesap, Kurum'un askerlik fotoğrafını paylaştı.

Murat Kurum'un 2000 yılında askerlik görevini uzun dönem olarak yaptığı, 2001 yılında terhis olduğu öğrenildi.

Tuzla Piyade Birliği'nde askerlik görevine başlayan Murat Kurum, 2000 şubat ayında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'na teslim oldu.

Kurum'un ayrıca İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gittiği ve 18 aylık zorunlu askerlik görevini tamamladığı öğrenildi.

İşte o fotoğraflar: