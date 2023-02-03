Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta 932 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 347 mahalle ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 162 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan 297 köy yolundan 135'nin açıldığını, 162 köy yolunda ise kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kurtkan, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yolların kısa sürede açılacağını kaydetti.

Belediye ve Karayolları ekipleri, mahallelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Hakkari/Muş

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 287 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çaba gösteriyor.

Karayolları ekipleri, Çığlı köyü ve Suvara Kotra mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak kara yolunu açmaya çalışıyor.

Belediye ekipleri de mahalle yolları ve çarşı merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor.

Muş'ta da kar ve tipi nedeniyle 136 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.