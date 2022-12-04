Uzman çavuşa iftira atan doktor FETÖ'cü çıktı!

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, '14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i darp etmediği belirlenen uzman çavuş Ali Aladağlı'yı taburcu olurken alkışla protesto edenler hakkındaki soruşturmayı tamamladı.

FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen Dr. Tarımer hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

Olay

Muğla'nın Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Ali Aladağlı (32), 14 Mart'ta, rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer (26) ile tartıştı.

Dr. Tarımer, tartışmada Aladağlı tarafından darp edildiğini iddia etti. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını öne süren Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu.

Alkışla protesto edildi

Ali Aladağlı da darp raporu aldı daha sonra apandisit teşhisi konularak ameliyat edildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen Aladağlı, sağlık çalışanları tarafından, ''Sen şiddette bulundun biz seni tedavi ettik'' sloganlarıyla alkışlanarak protesto edildi. Ekip aracına bindirilen Aladağlı, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan Aladağlı, polis merkezinde rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede duyduğu şiddetli ağrı nedeniyele hastaneye götürüldü. Oradan da taburcu edilen Aladağlı tekrar polis merkezine gelerek, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" ifadesini verdi.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

Görüntülerin ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Uzman çavuş Aladağlı da Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Açığa alınan Aladağlı, görevine iade edildi.

FETÖ'cü çıktı!

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye olduğu ileri sürülen Dr. Tahir Tarımer, Muğla Valiliği tarafından 2 ay açığa alınmasına karar verilmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından da memurluktan ihraç edildi. FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen Dr. Tarımer hakkında 21 Temmuz'da 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

10 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede, 10 yıla kadar hapsi istenilen Tahir Tarımer'in, sempati ve iltisak boyutunu aşarak örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kanaatine varıldığı anlatıldı. Dr. Tarımer'in bu suçtan yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilirken, Aladağlı'ya darp ve iftiradan da hakkında iddianame hazırlandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianamede Tarımer'in 'yaralama'dan 1 yıl, 'iftira'dan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

43 sağlık çalışanı ceza aldı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca Ali Aladağlı'yı taburcu olurken alkışla protesto edenler hakkında soruşturma kapsamında hazırlanan ve 43 sağlık çalışanına çeşitli cezalar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasının olduğu raporda; doktor, ebe, hemşire ile hastane personelinin bulunduğu 43 kişiye 'aylıktan kesme', 'kademe ilerlemesinin durdurulması', 'kınama', 'yazılı uyarı' ve 'yevmiye' gibi cezaların verilmesi gerekçeli olarak anlatıldı.