Uzaya giden milyarder Maezawa; "Tuvalette yaşayacaklarımı merak ediyorum"

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı röportaj veren milyarder moda kralı Yusaku Maezawa, görevinin nasıl olacağını uçuştan önce hayal etmesine rağmen, gerçek deneyimin bambaşka olduğunu söyledi.

"Verdiğim paraya değdi"

Uzay yolculuğu için yaklaşık 80 milyon dolar ödeyen milyarder; "Uzaya vardığınızda, bu harika deneyimi yaşamak için ödediğiniz paranın değdiğini anlıyorsunuz" dedi.

46 yaşındaki Maezawa ve 36 yaşındaki yapımcısı Yozo Hirano, 2009'dan beri uzay istasyonu ziyareti için ödeme yapan ilk uzay turistleri oldular.

"Yolculuk için 80 Milyon dolar ödemişti"

Maezawa, 80 milyon dolara yakın parayı, dünyadaki insanlara yardım etmek için kullanmak yerine uzay yolculuğuna harcama kararını sorgulayanların eleştirilerini "eleştirenler uzaya gitmediler tabi, bunun nasıl bir deneyim olduğunu hayal bile edemezsiniz" dedi.

Associated Press'e konuşan milyarder "uzay turizmi şu an için belki sadece çok parası olanlar için olası ama sadece para da yetmiyor, aylarca süren bir hazırlık süreci var. Dolayısıyla sadece paranız değil, zamanınızın müsait olması, fiziksel olarak formda olmanız da gerekiyor. Ama bunun 10- 20 yıl sonra hala bunlar geçerli olur mu bilmiyorum" dedi.

"En büyük sıkıntım uyku"

Maezawa, AP'ye yolculuk esnasında biraz mide bulantısı yaşadığını, ancak şu an düzeldiğini, en büyük sıkıntısının ise uyumakta yaşadığı zorluk olduğunu söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse iyi uyuyamıyorum. Uyku tulumu verildi ama çok sıcak olduğu için kullanmıyorum” dedi.

"Döner dönmez suşi yiyeceğim"

Maezawa, "yolculuğum On iki gün sürecek, süre benim için uygun. Geriye kalan günlerin tadını çıkarmak istiyorum, ama Japonya'yı da özlemeye başladım. Döner dönmez suşi yiyeceğim

Görevini filme çeken Maezawa ve Hirano, Çarşamba günü Rus kozmonot Alexander Misurkin ile birlikte bir Rus Soyuz uzay aracında Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı.

Uçuşunu organize eden Virginia merkezli bir şirket olan Space Adventures, daha önce 2001-2009 yıllarında uzay istasyonuna yedi turist daha göndermişti.

"Tuvalette ne yaşayacağım merak ediyorum"

"Uzay istasyonunda badminton, masa tenisi ve golf gibi sporlar yapmak için sabırsızlanıyorum. En çok mereak ettiğim şeyler de tuvalette yaşayacağım deneyimler"

Yusaku Maezawa kimdir? Ne kadar parası var?

Maezawa, Japonya'nın en büyük çevrimiçi moda alışveriş merkezi Zozotown'un kurucusu.

Servetini perakende moda endüstrisinden elde etti.

Forbes dergisi servetini 1,9 milyar dolar olarak bildiriyor.