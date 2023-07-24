UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 7 maçla başlayacak. Temsilcimiz Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Galatasaray, yarın ilk maçında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak.
İlk maçlar 25-26 Temmuz, rövanşlar ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde:
Yarın
19.00 Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray
19.00 HJK (Finlandiya) - Molde (Norveç)
21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan)
21.00 Dnipro (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)
21.30 Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya)
22.15 Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)
Çarşamba
20.00 Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail)
20.00 Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE (Belarus)
21.15 Rakow (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)
21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)
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