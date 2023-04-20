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UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçlarla birlikte Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçlarla birlikte Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - Manchester United

Sevilla, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında evinde Manchester United'ı 3-0 gibi farklı bir skor ile yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Sporting - Juventus

Juventus, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Sporting'le 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Juventus, skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

Union Saint - Leverkusen

Leverkusen, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Union Saint'i 4-1 yendi ve tur atlayan taraf oldu.

Roma - Feyenoord

Feyenoord, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Roma ile karşılaştı. Roma maçı 2-1 kazanmasını bildi ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda bulduğu 2 gol ile maçı 4-1 kazanan Roma adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Alkmaar - Anderlecht

Anderlecht, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Alkmaar'a 2-0 kaybetti. Uzatmalara giden maçta her iki tarafta gol bulamayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Anderlecht'e 4-1 üstünlük sağlayan Alkmaar yarı finale çıkan taraf oldu.

Fiorentina - Lech Poznan

Fiorentina, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde Lech Poznan'a 3-2 kaybetti. İlk maçı 4-1 kazanan Fiorentina, ikinci maçı kaybetse de skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

West Ham United - Gent

Gent, 1-1 berabare kaldığı ilk maçın rövanşında evinde West Ham United'a 4-1 kaybetti. İngiliz ekibi kendi evinde aldığı farklı galibiyet ile tur atlayan taraf oldu.

Nice - Basel

Nice , 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında evinde Basel ile 1-1 berabere kaldı. Normal sürede her iki tarafta üstünlük sağlayamaması sonucu maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında bulduğu gol ile sahadan 2-1 galip ayrılan Basel adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.

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