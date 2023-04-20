UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçlarla birlikte Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi

Sevilla - Manchester United

Sevilla, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında evinde Manchester United'ı 3-0 gibi farklı bir skor ile yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Sporting - Juventus

Juventus, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Sporting'le 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Juventus, skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

Union Saint - Leverkusen

Leverkusen, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Union Saint'i 4-1 yendi ve tur atlayan taraf oldu.

Roma - Feyenoord

Feyenoord, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Roma ile karşılaştı. Roma maçı 2-1 kazanmasını bildi ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda bulduğu 2 gol ile maçı 4-1 kazanan Roma adını yarı finale yazdıran ekip oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Alkmaar - Anderlecht

Anderlecht, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Alkmaar'a 2-0 kaybetti. Uzatmalara giden maçta her iki tarafta gol bulamayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Anderlecht'e 4-1 üstünlük sağlayan Alkmaar yarı finale çıkan taraf oldu.

Fiorentina - Lech Poznan

Fiorentina, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde Lech Poznan'a 3-2 kaybetti. İlk maçı 4-1 kazanan Fiorentina, ikinci maçı kaybetse de skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

West Ham United - Gent

Gent, 1-1 berabare kaldığı ilk maçın rövanşında evinde West Ham United'a 4-1 kaybetti. İngiliz ekibi kendi evinde aldığı farklı galibiyet ile tur atlayan taraf oldu.

Nice - Basel

Nice , 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında evinde Basel ile 1-1 berabere kaldı. Normal sürede her iki tarafta üstünlük sağlayamaması sonucu maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında bulduğu gol ile sahadan 2-1 galip ayrılan Basel adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.