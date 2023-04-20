UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçlarla birlikte Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde bugün oynanan maçlarla birlikte Yarı Finale çıkan takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi
Sevilla - Manchester United
Sevilla, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında evinde Manchester United'ı 3-0 gibi farklı bir skor ile yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Sporting - Juventus
Juventus, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Sporting'le 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Juventus, skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.
Union Saint - Leverkusen
Leverkusen, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Union Saint'i 4-1 yendi ve tur atlayan taraf oldu.
Roma - Feyenoord
Feyenoord, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Roma ile karşılaştı. Roma maçı 2-1 kazanmasını bildi ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda bulduğu 2 gol ile maçı 4-1 kazanan Roma adını yarı finale yazdıran ekip oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Alkmaar - Anderlecht
Anderlecht, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Alkmaar'a 2-0 kaybetti. Uzatmalara giden maçta her iki tarafta gol bulamayınca maç penaltılara gitti. Penaltılarda Anderlecht'e 4-1 üstünlük sağlayan Alkmaar yarı finale çıkan taraf oldu.
Fiorentina - Lech Poznan
Fiorentina, 4-1 kazandığı ilk maçın rövanşında evinde Lech Poznan'a 3-2 kaybetti. İlk maçı 4-1 kazanan Fiorentina, ikinci maçı kaybetse de skor avantajıyla tur atlayan taraf oldu.
West Ham United - Gent
Gent, 1-1 berabare kaldığı ilk maçın rövanşında evinde West Ham United'a 4-1 kaybetti. İngiliz ekibi kendi evinde aldığı farklı galibiyet ile tur atlayan taraf oldu.
Nice - Basel
Nice , 2-2 berabere biten ilk maçın rövanşında evinde Basel ile 1-1 berabere kaldı. Normal sürede her iki tarafta üstünlük sağlayamaması sonucu maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında bulduğu gol ile sahadan 2-1 galip ayrılan Basel adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu.
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