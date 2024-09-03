Enflasyon rakamları açıklandı!

TÜİK, ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 arttığı açıklanan tüketici fiyatları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, tüketici fiyatlarının en az arttığı ana grup yüzde 28,96 ile ulaştırma harcamalarında oldu. Tüketici fiyatlarının önceki yılın aynı ayına göre, en çok arttığı grup ise yüzde 120,81 ile eğitim harcamaları oldu. Bir önceki aya göre, tüketici fiyatlarının azaldığı tek harcama grubu, yüzde 1,10 azalışla gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu. Tüketici fiyatlarının önceki aya göre en çok arttığı ana grup, yüzde 11,34 ile eğitim harcamaları oldu.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 35,75

Yurt içi üretici fiyatları, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,75 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 46,23 arttı.