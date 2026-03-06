Trump'tan "İran'a kara işgali seçeneğini henüz değerlendirmediği" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin İran'a kara işgali düzenleyeceğine yönelik yorumların "boşuna yapıldığı" ve aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.

Saldırıların hızının ve şiddetinin devam edeceğini belirten Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.

Bu sözleri "Boşuna yapılmış yorum." şeklinde nitelendiren Trump, aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.

Trump, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." dedi.

Aklındaki İran lideri adaylarının ölmemesi için "adım atıyor"

İran'ın liderlik yapısının "tamamen ortadan kaldırılmasını" istediğini vurgulayan Trump, bunu "yeniden inşa edecek birini istemediklerini" ifade etti.

Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var." şeklinde konuştu.

Aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de "adımlar attığını" söyleyen Trump, "Onları izliyoruz, evet." ifadesini kullandı.

#abd başkanı donald trump
#iran
#kara harekatı
İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
#Dünya / 25 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
