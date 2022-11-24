Turizm sektörü salgının etkisinden kurtuldu

Döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle Türkiye 2021 ve 2022 yılında Avrupa’nın en hızlı toparlanan ülkesi haline geldi.

Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) Kasım ayı “Avrupa Turizm Eğilimleri ve Beklentileri” raporunda yer alan bilgiye göre Türkiye’nin ardından Portekiz ve Litvanya hızlı toparlanan ülke oldu.

Rapora göre tüm Avrupa’da 2019 turizm talebine hızlı bir geri dönüş yaşanırken ilk sırada Türkiye gösterildi. Raporda, “Maliyet bilincine sahip ve değer odaklı seyahatin öncülüğünde Avrupa'nın seyahat geri dönüşü 2022'nin kalan aylarında da devam edecek” denildi. Raporda Avrupa'nın 2022'nin sonuna kadar 2019'a göre yüzde 75 oranında toparlanması bekleniyor

Raporda, bazı destinasyonlarda 2019 seyahat talebinin aşıldığı da kaydedilerek Türkiye yüzde 61 oranıyla en hızlı toparlanan ülke oldu. Türkiye’nin en yakın takipçisinin ise Portekiz yüzde 17 büyüme oranıyla Portekiz, yüzde 7 oranıyla Litvanya, yüzde 6 oranıyla Karadağ ve Polonya olduğu vurgulandı.