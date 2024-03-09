Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi gövde gösterisi!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yendi. Trabzonspor, gollü galibiyetle Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı.
Trabzonspor, kendi sahasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'e gol yağdırdı.
Sahadan 5-1 galip ayrılan bordo mavililer bu sonuçla puanını 49'a çıkardı. Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
47. dakikada soldan ceza alanına sokulan Emre Mor'un şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sağ köşesine gelen topu uzanarak çeldi.
64. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Ceza alanı sağ tarafında Visca'nın içeriye doğru çıkardığı topu altıpas içinde Biraschi, ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 2-1
70. dakikada Trabzonspor, üçüncü golü buldu. Pepe'nin pasında yakın mesafede Trezeguet'in yerden vuruşunda, kaleci Sirigu'nun müdahalesine karşın top filelerle buluştu: 3-1
76. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e yükseltti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisindeki Trezeguet'in pasında, altıpas içinde Pepe dokunarak meşin yuvarlağı filelere yolladı: 4-1
81. dakikada Can Keleş'in ceza alanı dışından şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.
90+3. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında Umut Bozok, meşin yuvarlağı sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Sirigu'nun sağından filelere gönderdi: 5-1
Trabzonspor, karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Aleks Taşcıoğlu, Murat Temel
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Meunier (Dk. 86 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş (Dk. 66 Enis Destan), Bardhi (Dk. 80 Fernandez), Visca (Dk. 86 Fountas), Trezeguet, Pepe (Dk. 80 Umut Bozok)
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Koray Günter, Levent Mercan (Dk. 46 Emir Tintiş), Feghouli (Dk. 59 Paoletti), Kourbelis, Emre Mor (Dk. 75 Güven Yalçın), Rohden (Dk. 81 Bertolacci), Can Keleş, Markao (Dk. 59 Lasagna)
Goller: Dk. 14 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük) Dk. 32 Bardhi, Dk. 64 Biraschi (kendi kalesine), Dk. 70 Trezeguet, Dk. 76 Pepe, Dk. 90+3 Umut Bozok (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Koray Günter, Dk. 31 Levent Mercan, Dk. 63 Paoletti (VavaCars Fatih Karagümrük)
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