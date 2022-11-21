Terörün oluşturduğu toplumsal korkuya karşı dikkatli olun uyarısı

Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, terör olaylarının toplumsal etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "terörizm kavramının" üzerinde anlaşılmış ortak bir tanımı olmamakla birlikte terörizmin çoğu zaman "belirli bir ideolojiye sahip silahlı bir grubun, siyasal isteklerini kabul ettirmek üzere kişileri, grupları, toplumu ve hükümeti yıldırmak için sistematik olarak öldürme, tahrip etme eylemleri" şeklinde tanımlandığını kaydetti.

Terör örgütlerinin eylemlerinin hedefinde çoğunlukla masum siviller olduğunu belirten Erdoğan, ancak esas hedeflerinin toplumun genelinde korku ortamı yaratarak toplumsal düzeni tümden yıkmak ya da kendi istedikleri şekilde yeniden tesis etmek olduğunu aktardı.

Terör eylemlerinin toplum üzerindeki etkilerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör eylemlerinin sonucunu ölü ya da yaralı sayıları ile ifade ediyoruz. Ama bu ateşin düştüğü yer, sadece buz dağının görünen kısmı. Özellikle uzun süreli bir dönemde, sık bir frekansta gerçekleşen terörist eylemler, toplumun çok geniş kesimlerinde derin yaralar açıyor. Buna çok dikkat et etmek gerekiyor. Zira terör örgütleri, kitlelere can ve mal güvenliklerinin tehlike altında olduğu hissini vererek siyasal düzene olan inançlarını ve güvenlerini azaltmayı hedeflerler, toplum ile devlet arasındaki güveni zedelemeye çalışırlar. Gitgide toplumun içinde insanların birbirine olan güveni azalır. Herkes birbirine şüphe ile bakmaya başlar. Toplumu bir araya getiren bağlar, gelenekler, görenekler zarar görür."

"Terörizmin hedeflediği tuzağa düşülmemeli"

Dünyanın dört bir yanında terörist örgütlerin büyük kentleri hedef aldığını aktaran Erdoğan, "O kentlerin en önemli alanlarında, caddelerinde eylemlerini yaparak seslerini duyurmak istiyorlar. Bir yandan toplumsal düzeni bozarken diğer yandan da bir kenti kent yapan ticaret, turizm, eğlence, sanat gibi aktivitelere katılımı engellemeye çalışıyorlar. Bu sayede kentsel yaşamda yılgınlık, kamu otoritesine karşı kızgınlık oluşmasını hedefliyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu nedenle terör konusunda tüm toplum kesimlerinin çok dikkatli davranması ve terörizmin hedeflediği tuzağa düşmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda özellikle medyaya büyük görevler düşüyor. Bazen terör eylemlerini yermek amacıyla yapılan iyi niyetli haberler dahi örgütün istediği gibi bir propaganda malzemesi haline gelebilmektedir. Terör örgütünün medyada hakkında iyi ya da kötü konuşulması aslında çok da umurunda değildir. Onu hedefi, yaptığı eylemin mümkün olduğu kadar çok kişi tarafından duyulması, toplumda korku ve paniğe yol açmasıdır. Bu nedenle terör eylemlerinin toplum üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için konu haberleştirilirken, evde, sokakta, arkadaş ortamında tartışılırken çok özenli davranılmalı, tartışmayı doğru zeminde yapmaya dikkat edilmelidir."



