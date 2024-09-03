TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli'yi ziyaret etti!

TBMM Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’deki makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme talebinin 30 Ağustos kutlamaları sırasında Kurtulmuş tarafından Bahçeli’ye iletildiği, MHP liderinin ise bugüne randevu verdiği belirtildi.

Bahçeli, Kurtulmuş’u makam odasının kapısında karşıladı. Basının görüntü almasının ardından Bahçeli’nin makamında görüşmeye geçildi.

Meclis Başkanlığı tarafından nezaket ziyareti olarak nitelendirilen görüşmede, CHP’nin yapmayı planladığı Can Atalay'la ilgili Meclis’i olağanüstü toplantı çağrısı başta olmak üzere, Anayasa, TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması düşünülen konulara ilişkin başlıklarının ele alındığı ifade ediliyor.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin çıkışında TBMM Başkanı Kurtulmuş kısa bir açıklama yaptı. Kurtulmuş, açıklamasında şunları söyledi:

“Meclisimizin yeni dönemde çok sayıda önemli görevler bekliyor. Bunun en başında TBMM'de nezaketli bir dilin, müzakereci üslubun ve Türk milletinin şanına yakışır şekilde hal ve hareketin ortaya konulması. Bu anlamda da Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa, seçim tüzüğü gibi demokratik seviyemizi daha ileriye taşımamız için çalışmamız gereken hususlar var. Tüm bunların ve diğer konuların müzakere edilebilmesi için temiz ve olgun bir dile ihtiyacımız olduğu ortadadır. İnşallah diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim'den itibaren fonksiyonel Meclis çalışmasını ortaya koymak için devam edeceğiz.”