Survivor'da haftanın son adayı belli oldu!

Survivor'da nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Haftanın 4. dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımın kıyasıya rekabeti hız kesmiyor.

Haftanın son dokunulmazlık oyunununda iki takım karşı karşı ya geldi. Büyük heyecana sahne olan oyunu 11-12'lik skorla mavi takım kazandı.

Son aday kim oldu?

Mavi takımın oyunu kazanmasıyla birlikte kırmızı takım ada konseyinde isim yazdı. Yazılan isimler sonucunda Nefise 4 oy, Merve ise 5 oy aldı.

Böylelikle düelloya kalan son yarışmacı Merve Aydın oldu.

Düelloda Aleyna, Merve Aydın, Berna ve Aysu yarışacak