Survivor'da düellonun son adayı belli oldu

Survivor All-Star 2024 yarışmasında haftanın eleme adaylarını belirlemek için yarışmacılar dokunulmazlık oyununda nefes kesen bir mücadele ile ter döktü.

Kazanan takım dokunulmazlığın sahibi olarak büyük ödülü de kazanmış oldu.

Kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı

Kıran kırana geçen mücadelede parkurdan ziyade temaslı bir oyun vardı. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı mücadeleyi kırmızı takım 12-8 kazanarak konseyi rahat geçirdi.

Mavi takımın konseyde belirlediği aday ise Batuhan Karacakaya oldu. Böylelikle bu haftaki erkek potası netleşti. Kırmızı takımdan Özgür ve Yunus Emre'nin aday olduğu haftada, mavi takımdan Batuhan ve Yaman'ın isimleri çıktı.