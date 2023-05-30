Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray!

Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray… Ve Aslan sezona son noktayı koydu. En yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 5 puan önünde Ankara’ya giden sarı kırmızılılar Ankaragücü’nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğunu ilan etti.

82 puana ulaşan Galatasaray ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray’da daha önce futbolcu olarak 7 kez şampiyonluk yaşayan Okan Buruk sarı kırmızılı camiaya hoca olarak geldiği ilk sezonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Okan Buruk’un tarihi tesadüfü

30 Mayıs 1993’te, Galatasaray forması altında ilk şampiyonluğunu Ankaragücü karşısında yaşayan Okan Buruk tam 30 yıl sonra, yine Ankaragücü karşısında, bu kez teknik direktör olarak ilk şampiyonluğunu elde etti.

Daha önce Başakşehir ile kupaya uzanan Buruk, 49 yaşında ligde ikinci kez şampiyonluğa uzandı.

İcardi’den şampiyonluğa damga

Süper Lig’de son şampiyonluğunu 2018-2019 sezonunda yaşayan Galatasaray 4 sezon sonra mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılı takımda son 8 golün tamamını atan Mauro Icardi, toplamda 21 gole ulaşarak şampiyonlukta büyük rol oynadı. Muhteşem bir sezon çıkaran Arjantinli yıldız sarı kırmızıların tarihinde üst üste 8 gol atan ilk futbolcu oldu.

Maçın henüz 7. dakikasında sahneye çıkan Mauro Icardi şık bir golle perdeyi açtı. Rashica’nın sağ kanattan sert kestiği ortayla altı pas içerisinde buluşan Icardi düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.