Süper Lig'de korsan yayın dönemi bitiyor!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran BeinSports'a açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, yayıncı kuruluşların kabusu haline gelen korsan yayınlarla ilgili TFF'nin yaptığı çalışmalarda dair önemli mesajlar verdi.

"Korsan yayını keseceğiz"

Korsan yayınları önümüzdeki sezondan itibaren engelleyeceklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Çok güzel bir yazılımcı ekibimiz var. Çok basit bir şekilde direkt o yayınları engelleyebiliyor. Yazılımları hazır. Korsan yayını keseceğiz." dedi.

"İki takımı al yürüt, diğerleri figüran mı?"

Süper Lig'in geçen sezon iki takım arasında geçtiğini ve bunun seyir zevkini düşürdüğünü söyleyen Hacıosmanoğlu, "İki takımı al yürüt, 99-102 puan. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ötekiler figüran mı, kimse maç seyretmiyor. Niye tiyatro seyredelim, şimdi gerçek canlı sahneyi görecekler. Adaleti sağlayacağız. Marka değeri yukarı çıktıkça yayıncının geliri de artacak." şeklinde konuştu.