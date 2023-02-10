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Sudan'dan Türkiye'ye 40 kişilik arama kurtarma ekibi

Sudan, Kahramanmaraş merkezli, çok sayıda ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından afet çalışmalarına destek için 40 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Sivil yardım uçağında 1000 battaniye, 250 çadır ve gıda malzemesi de bulunuyor.

Sudan İçişleri Bakanlığı Emniyet teşkilatı bünyesindeki Sivil Savunma Kuvvetlerine bağlı 7’si sağlık personeli 40 kişilik ekip, Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan sivil bir uçakla TSİ sabah 08.45’te Gaziantep Havalimanı'na gitmek üzere hareket etti.

Beraberinde çok sayıda arama kurtarma ekipmanının yanı sıra 1000 battaniye, 250 çadır ve gıda malzemesi taşıyan ekip, Türkiye'deki yetkililerin yönlendirmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlayacak.

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