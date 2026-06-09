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AjansHaber Spor Ay-yıldızlılar Arizona kampında ilk idmanını yaptı

Ay-yıldızlılar Arizona kampında ilk idmanını yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını Arizona’da sürdüren A Milli Futbol Takımı, kamp merkezindeki ilk antrenmanını taraftar eşliğinde yaptı.

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Ay-yıldızlılar Arizona kampında ilk idmanını yaptı

Arizona Athletic Grounds’ta gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan çalışmada ay-yıldızlı ekip, daha sonra 3 grup halinde top kapma ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

İdmanın devamında futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı. Çalışma, şut antrenmanıyla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Kenan Yıldız ise takımdan ayrı çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antrenmanı 3 binden fazla taraftar izledi

Ay-yıldızlıların Arizona’daki ilk çalışmasını 3 binden fazla taraftar takip etti.

Antrenmanda bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Meksika, Brezilya ve Bosna Hersekli taraftarlar da yer aldı. Yabancı taraftarların özellikle Arda Güler’e ilgi göstermesi dikkati çekerken, bazı futbolseverler çalışmayı Real Madrid formalarıyla izledi.

Tribünler, idman başlamadan önce milli takıma uzun süre tezahüratlarla destek verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular da hem çalışma öncesinde hem de antrenmanın sonunda taraftarları alkışladı.

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