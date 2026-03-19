Anfield’da ağır yenilgi: Liverpool 4 Galatasaray 0

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool’a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

İngiliz ekibine turu getiren goller 25. dakikada Dominik Szoboszlai, 51. dakikada Hugo Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch ve 62. dakikada Mohamed Salah’dan geldi.

Uğurcan, Salah’ın 45+4’te kullandığı penaltıyı kurtardı.

Mücadelenin 56. Dakikasında Singo’nun ters vuruşunda ağlara giden gol, ofsayt nedeniyle VAR tarafından geçersiz sayıldı.

Sakatlıklar maçın önüne geçti

Müsabakanın 8. dakikasında kendi yarı alanında Ibrahima Konate’nin müdahalesiyle sakatlanan Osimhen, bir süre yerde kaldı. Sağ kolundan sakatlanan Osimhen, sargı yapılmasının ardından oyuna devam etti. Kolunu oynatamadığı görülen yıldız forvet bir süre kendisini denedi. İkinci yarı başlarken yerini Leroy Sane’ye bıraktı.

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Noa Lang'ın reklam panosuna sıkışan parmağında kesik oluştu.

Mücadelenin 76. dakikasında sol kanatta Lang'ın kontrol edemediği top oyun alanı dışına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Hollandalı futbolcunun parmağı reklam panosuna sıkıştı. Parmağında kesik oluşan Noa Lang, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından sedyeyle sahayı terk etti.

Noa Lang' 80. dakikada yerini Mauro Icardi’ ye bıraktı.

Kulüpten açıklama

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, “Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.