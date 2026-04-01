2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak son takımlar Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Irak oldu.

Kıtalar arası play-off finallerinin ardından turnuvaya katılacak 48 takım kesinleşti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika'yı uzatmalarda Axel Tuanzebe'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 1974'ten bu yana ilk kez turnuva vizesi aldı. Play-off hattının son biletini ise Bolivya'yı 2-1 yenen Irak kaptı. Avrupa Elemeleri play-off turu sonunda ise Türkiye, İsveç, Çekya ve Bosna Hersek dev turnuvaya katılım hakkı elde etti.

Tarihin en geniş kapsamlı turnuvası

11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 23. Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Toplam 12 grubun yer aldığı turnuvada eşleşmeler şu şekilde oluştu:

  • A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
  • B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
  • C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
  • D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE
  • E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
  • F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
  • G Grubu: Belçika, Mısır, İrana, Yeni Zelanda
  • H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
  • I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
  • J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
  • K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
  • L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
