2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu

Kıtalar arası play-off finallerinin ardından turnuvaya katılacak 48 takım kesinleşti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika'yı uzatmalarda Axel Tuanzebe'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 1974'ten bu yana ilk kez turnuva vizesi aldı. Play-off hattının son biletini ise Bolivya'yı 2-1 yenen Irak kaptı. Avrupa Elemeleri play-off turu sonunda ise Türkiye, İsveç, Çekya ve Bosna Hersek dev turnuvaya katılım hakkı elde etti.

Tarihin en geniş kapsamlı turnuvası

11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 23. Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Toplam 12 grubun yer aldığı turnuvada eşleşmeler şu şekilde oluştu: