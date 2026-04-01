2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu

Kıtalar arası play-off finallerinin ardından turnuvaya katılacak 48 takım kesinleşti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Jamaika'yı uzatmalarda Axel Tuanzebe'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 1974'ten bu yana ilk kez turnuva vizesi aldı. Play-off hattının son biletini ise Bolivya'yı 2-1 yenen Irak kaptı. Avrupa Elemeleri play-off turu sonunda ise Türkiye, İsveç, Çekya ve Bosna Hersek dev turnuvaya katılım hakkı elde etti.
Tarihin en geniş kapsamlı turnuvası
11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 23. Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek. Toplam 12 grubun yer aldığı turnuvada eşleşmeler şu şekilde oluştu:
- A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
- B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
- C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
- D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE
- E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
- F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
- G Grubu: Belçika, Mısır, İrana, Yeni Zelanda
- H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
- I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
- J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
- K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
- L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama