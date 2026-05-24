İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerinde İç Anadolu’nun kuzeyi ile Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde etkili olacak yağışlara dikkat çekti.
Yağış beklenen bölgeler
Açıklamaya göre gök gürültülü sağanakların;
Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlara uyarı
Meteoroloji, şu risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi:
- Sel ve su baskını
- Yıldırım
- Yerel dolu yağışı
- Kuvvetli rüzgar
- Ulaşımda aksamalar
Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde de etkili olacak sağanakların Bolu, Karabük, Kastamonu ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı belirtildi.