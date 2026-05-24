AjansHaber Gündem 4 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 52 tutuklama

4 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 52 tutuklama

Osmaniye merkezli 4 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda 107 kişi gözaltına alındı, 52’si tutuklandı.

Osmaniye merkezli Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kırmızı bültenle aranan iki örgüt elebaşısının yönettiği yapılanmalar hedef alındı.

107 şüpheli gözaltında

Silahla kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, tehdit ve uyuşturucu temini gibi çok sayıda suçtan yürütülen soruşturma kapsamında 107 kişi gözaltına alındı.

Cephanelik çıktı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:

  • 30 ruhsatsız tabanca
  • 6 pompalı tüfek
  • 2 el bombası
  • Patlayıcı yapımında kullanılan materyaller
  • Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

52 tutuklama kararı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı.
35 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Firariler aranıyor

Operasyon kapsamında 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

