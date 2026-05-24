4 ilde suç örgütlerine büyük operasyon: 52 tutuklama

Osmaniye merkezli Osmaniye, Hatay, Adana ve Kahramanmaraş’ta suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kırmızı bültenle aranan iki örgüt elebaşısının yönettiği yapılanmalar hedef alındı.
107 şüpheli gözaltında
Silahla kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, kasten yaralama, tehdit ve uyuşturucu temini gibi çok sayıda suçtan yürütülen soruşturma kapsamında 107 kişi gözaltına alındı.
Cephanelik çıktı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda:
- 30 ruhsatsız tabanca
- 6 pompalı tüfek
- 2 el bombası
- Patlayıcı yapımında kullanılan materyaller
- Çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
52 tutuklama kararı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52’si tutuklandı.
35 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Firariler aranıyor
Operasyon kapsamında 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.