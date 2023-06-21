Sergen Yalçın'ın yeni adresi herkesi şaşırttı!

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra 1,5 yıldır takım çalıştırmayan Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir iddia ortaya çıktı.

Azerbaycan basınından CBC Sports TV, tecrübeli teknik adamın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla her konuda anlaştığını kamuoyuna duyurdu.

Azerbaycan ekibi, Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yollarını ayırdıktan sonra Sergen Yalçın'ın imza töreni için görkemli bir şölen hazırlayacak.

9 şampiyonluğu var

Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri konumunda olan Neftçi Bakü, 9 defa lig kupasının sahibi oldu. Son 2 yıldır lig şampiyonluğunu Karabağ takımına kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım ünvanını da böylece yitirmiş oldu.

Son olarak 2020/21'de şampiyon olan Neftçi, Sergen Yalçın ile birlikte bu hasrete son vermeye ve şampiyonluk sayısında yeniden ön plana çıkmaya çalışacak.