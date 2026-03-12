Türkiye’den petrol stoklarını piyasaya sunma kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) açıklamasına göre, rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmak zorunda oldukları zorunlu petrol stoklarının bir kısmı geçici olarak piyasa faaliyetlerinde kullanılabilecek.

Karar kapsamında şirketler, 13-31 Mart tarihlerinde zorunlu petrol stoklarının yüzde 46'sına, 1 Nisan-10 Haziran tarihlerinde ise yüzde 42'sine denk gelen miktarı piyasaya arz edebilecek.

Düzenlemeye göre, 11 Haziran itibarıyla rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin, karar öncesinde geçerli olan asgari zorunlu petrol stoku seviyelerini yeniden sağlamalarına yönelik yükümlülükleri sürecek.

Üye ülkelerde acil durum petrol stokları 1,2 milyar varili aşıyor

IEA Başkanı Fatih Birol, dün, üye ülkelerin 400 milyon varille kurum tarihinin en yüksek stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

IEA, acil durum petrol stoklarının her üye ülkenin ulusal koşullarına uygun şekilde piyasaya arz edileceğini ve bazı ülkeler tarafından ek acil durum önlemleriyle destekleneceğini açıkladı.

Üye ülkelerin halihazırda 1,2 milyar varilin üzerinde acil durum petrol stoku bulunurken, hükümetlerin yükümlülüğü altında yaklaşık 600 milyon varil endüstri stoku da yer alıyor.

IEA Sekreterliği, söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin detayları ilerleyen günlerde açıklayacak.

Koordineli stok açma kararı, 1974’te kurulan ajansın tarihinde 6. kez alındı. Benzer adımlar daha önce 1991, 2005, 2011 ve 2022’de, Rusya-Ukrayna savaşının ardından hayata geçirilmişti.



