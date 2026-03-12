AjansHaber Ekonomi Türkiye’den petrol stoklarını piyasaya sunma kararı

Türkiye’den petrol stoklarını piyasaya sunma kararı

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) “Acil Durum Eylem Planı”nı devreye almasının ardından Türkiye de stratejik petrol stoklarını piyasaya sunma kararı aldı.

Türkiye’den petrol stoklarını piyasaya sunma kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) açıklamasına göre, rafinerici ve akaryakıt dağıtıcı lisansı sahiplerinin tutmak zorunda oldukları zorunlu petrol stoklarının bir kısmı geçici olarak piyasa faaliyetlerinde kullanılabilecek.

Karar kapsamında şirketler, 13-31 Mart tarihlerinde zorunlu petrol stoklarının yüzde 46'sına, 1 Nisan-10 Haziran tarihlerinde ise yüzde 42'sine denk gelen miktarı piyasaya arz edebilecek.

Düzenlemeye göre, 11 Haziran itibarıyla rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin, karar öncesinde geçerli olan asgari zorunlu petrol stoku seviyelerini yeniden sağlamalarına yönelik yükümlülükleri sürecek.

Üye ülkelerde acil durum petrol stokları 1,2 milyar varili aşıyor

IEA Başkanı Fatih Birol, dün, üye ülkelerin 400 milyon varille kurum tarihinin en yüksek stratejik petrol rezervini piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

IEA, acil durum petrol stoklarının her üye ülkenin ulusal koşullarına uygun şekilde piyasaya arz edileceğini ve bazı ülkeler tarafından ek acil durum önlemleriyle destekleneceğini açıkladı.

Üye ülkelerin halihazırda 1,2 milyar varilin üzerinde acil durum petrol stoku bulunurken, hükümetlerin yükümlülüğü altında yaklaşık 600 milyon varil endüstri stoku da yer alıyor.

IEA Sekreterliği, söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin detayları ilerleyen günlerde açıklayacak.

Koordineli stok açma kararı, 1974’te kurulan ajansın tarihinde 6. kez alındı. Benzer adımlar daha önce 1991, 2005, 2011 ve 2022’de, Rusya-Ukrayna savaşının ardından hayata geçirilmişti.


 

NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
#Dünya / 29 Mart 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Brent petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 geriledi
Brent petrol fiyatları Trump'ın açıklamaları sonrası yüzde 9 geriledi
TÜDKİYEB duyurdu: “Kırsalda Bereket Projesi başvuruları açılıyor”
TÜDKİYEB duyurdu: “Kırsalda Bereket Projesi başvuruları açılıyor”
Gündem
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Gündem
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Adalet Bakanı Gürlek: “Yargıyı hızlandırmak için sorunları sahadan alıyoruz"
Rusya'dan akaryakıt ihracatına yeni yasak sinyali
Rusya'dan akaryakıt ihracatına yeni yasak sinyali
TÜİK, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
TÜİK, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
