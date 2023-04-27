Selçuk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayınında gündeme ve teknolojiye dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Türkiye için büyük risk" diyerek savunma sanayiinde Türkiye'ye çağ atlatan Baykar'ı hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ne kadar ilgisiz, bilgisiz ve amiyane tabirle cahilce bir yaklaşım" dedi. Bayraktar, "Biz saldırıları terör örgütünden beklerken siyasetten geldi çok şaşırdık" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

TEKNOFEST artık damga vuran bir etkinlik oldu. 2022 yılında Azerbaycan'da da yaptık. İlk yılından itibaren büyük ses getirdi. Türkiye'nin adeta teknoloji geliştirme serüveninde milletimiz buna sahip çıktı. Teknoloji geliştirme tutkusu anlamında büyük ilgi görüyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere 81 ilden, 96 ülkeden bir katılım var. Dünyada da bunun örneklerine baktığınızda benzer dokunuşlar var. Çok genç yaşta insanları etkileyen bir bilim merkezine ziyaret gibi çocuğun dokunuşuyla yol haritası değişiyor.

"Ne kadar konuyla ilgisiz, bilgisiz ve cahilce bir yaklaşım'

"Ana muhalefet partisinden bizi kast eden bir ifade geldi. Ben her yönüyle bu ifadeyi talihsiz buluyorum. Bizim verdiğimiz mücadeleyi, hayatımızı, vakfettiğimiz mücadeleyi anlamadığını, tanımadığını görüyoruz. Bu bir tarafı. Diğer tarafı şayet iyi niyetli olduğunu değerlendirecek olursak bu ifadenin konuyla ne kadar ilgisiz, bilgisiz ve amiyane tabirle ne kadar cahilce bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Dünyada şu an hayatta yaşadığımız en büyük değişim rüzgârı yüksek teknolojiden geliyor. Teknoloji devlerinin hikayesine baktığınızda ufak girişimler ve özel olduğunu görüyorsunuz. En büyük değişim ve yenilikler yerleşiklere de baktığınız da hep özelleri görüyorsunuz. Ferdi müteşebbislerden geldiğini görüyorsunuz. Burayı ne kadar dinamik ve özgür tutarsanız o kadar ilerleme olduğunu görürsünüz. Bu savunma sanayii de ve uzay çalışmalarında da böyle. NASA en büyük çalışmaları yaptı ama uzayı bizlere yaklaştıran yine özel müteşebbisler oldu."

"Biz terör örgütünden beklerken saldırıları siyasetten geldi"

"Biz maddi olarak düşünseydik farklı türlü ortaklıklar yapardık. Bunu yapanlar var iyidir kötüdür o ayrı mesele. Onlar hiç gündeme gelmiyor. Dünyanın en iyisini başarmış, 30'dan fazla ülkeye ihraç edilen ürünlere laf etmek... 7 ülke kampanya yaptı uçakları almak için. Bu ülkenin içinden çıktığında ancak bir değeri olarak gördük. İyi niyetli olarak bakamıyorum bu açıklamaya açıkçası. Bu alanda çalışmaya başladığımız ilk günden beri, bize terör örgütlerinden de tehditler geliyordu. Ne zaman Bayraktar TB2'ler sahada oldu önemli sonuçlar aldık. Kırk senelik kanayan yaraya merhem oldu SİHA'lar. İlk cevap teröristlerden değil de Meclis'ten geldi. Önce HDP'den geldi sonra CHP'li milletvekilinden geldi. Sonra bu saldırıların sistematik şekilde devam ettiğini gördük. Biz terör örgütünden beklerken saldırıları siyasetten geldi ve bizi çok şaşırttı. Kirli bir seçim kampanyasına da dönüştü. Hepsini mahkemeye verdik ve davaları kazandık. T3 vakfımızla ilgili de iftiralara maruz kaldık. Milyonların sahiplendiği çalışmalarımıza bir türlü bitmeyen iftira kampanyalarına maruz kaldık. Bizim bu teknolojiyi verdiğimiz ülkelerde çok büyük takdir görüyoruz. Azerbaycan'da bize Karabağ nişanı verildi. Ukrayna'da abime 2 tane nişan verildi bana da Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından verildi. Ülkeler marşlar yazarken, yeni çocuklara Bayraktar ismini verirken içerden böyle bir muhalefet görüyor olmak bizi çok şaşırtıyor. Baykar bütün gelirlerinin yüzde 75'ini ihracattan elde etmiş. Siz ABD, Çin ile rekabet ediyorsunuz. Biz Türkiye'ye İHA'larımızı vermesek gelirlerimiz çok daha yüksek olur. Baykar geçen yıllarda ihracat şampiyonu olmuş. Dünya devleriyle yarıştı Bayraktar TB2. Savunma sanayii şirketlerinin çoğu devlet desteklidir. Bırakın Türkiye'yi dünyada bizim gibi firma var mı?