Sahte engelli kimliği ile yardım topladı!

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların manevi duygularını sömürerek maddi yardım talebinde bulunan dilencilerin engellenmesine yönelik çalışmalar sürdü.

Bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, engelli kartı takarak vatandaşlardan para dilenen İ.G'yi yakaladı.

Yapılan üst aramasında 1600 lira bulunan şahsın, zabıta müdürlüğüne götürülmemek için direnmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

El konulan para kamu kaynaklarına aktarılırken, İ.G. hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem uygulandı.