Şahin: “Hasar gören hastaneler araştırılsın”

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde büyük ihmaller bulunduğunu, deprem sonrasında bu ihmallerden dolayı hastanelerin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Şahin, “Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde depreme karşı sismik izolatör kullanılmamış, bu hastane ilk depremden sonra büyük hasar alarak tahliye edilmiştir. Yine Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi de sulak tarım arazisine yapılmış, bu hastane de kullanılmaz duruma gelerek tahliye edilmiştir. Deprem sonrası sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımız, hastanesiz kalmış, sahra hastanelerinden sağlık hizmeti almaya mecbur bırakılmışlardır. Savaş ve doğal afetlerin tümüne dayanıklı ve hazırlıklı olması gereken hastanelerimiz depremle birlikte tuzla buz olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Tarım arazine hastane yapıldı

2016 yılında hizmete alınan ve ilk depremden sonra kullanılmaz hale gelen ve tahliye edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulunan Şahin, “Deprem bölgesinde yapılan incelemeler sonucunda, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Tarım Bakanlığı’ndan “düşük tarım yoğunluklu arazi” belgesi alınarak sulak tarım arazisine inşa edildiği ve bu nedenle depremlerde büyük zarar gördüğü yönünde genel kanaat bulunmaktadır. Bizzat yaptığımız tespitlerde hastanenin yapıldığı arazinin hemen bitiminin sulak tarımsal bir arazi olduğunu gördük. Bu zemine hastane yapmak bugün vatandaşlarımızı böylesine olağanüstü bir zamanda sağlık hizmetlerinden mahrum bırakmıştır. 2016 Aralık ayında hizmete alınan ve sadece 6 yıldır hizmet veren bu hastanenin hizmet dışı kalması sonrasında vatandaşlarımız ancak sahra hastanelerinde sağlık hizmetine ulaşabilmişlerdir. Bu bakımdan bu hastanenin inşa sürecinin proje belgeleriyle tümüyle araştırılması ve sorumluların cezalandırılması gerekmektedir.” dedi.

İzolatör yokluğu hastaneyi kullanılmaz hale getirdi

2012 yılında hizmete alınan ve sadece 11 yıldır hizmet veren Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde de incelemelerde bulunan Şahin şunları söyledi; “Yapılan incelemeler sonucunda, ihalesi 2008-2010 yılları arasında yapılan söz konusu hastanede sismik izolatör sisteminin kullanılmadığı ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi inşaatının fay hattı üzerine yapılması ve kolonlarının taşıyıcı sistemlerinde patlaklar oluşması, bu sağlık tesisinin devre dışı kalmasına yol açmış, depremzede vatandaşlarımızın gerekli sağlık hizmeti alamamasına neden olmuştur. Savaş durumu ve doğal afetlerin tamamına dayanıklı olması gereken sağlık tesisleri ve kamu binalarının bir kısmının kullanılmaz duruma gelmiş olması, Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu kılmakta, bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesini zorunlu hale getirmektedir.”