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PMYO Giriş Sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin 8 zanlı hakkında gözaltı kararı

Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) Giriş Sınavı sorularının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, PMYO sınavlarında, FETÖ tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonu sürüyor.

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