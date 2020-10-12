Pınar Selek'ten işgalci Ermenistan'a destek

Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de 7 kişinin ölümü ve 127 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamayla ilgili yargılanan ve Fransa’ya kaçan CHP’nin her dönem destek verdiği Pınar Selek, Türk milleti hakkında skandal ifadeler kullanıp, Karabağ’ı işgal eden Ermenilere destek verdi.

1998'de 7 kişinin öldüğü Mısır Çarşısı terör saldırısıyla ilgili yargılanan ve Fransa’ya kaçan CHP’nin destek verdiği Pınar Selek

🔹1915 olaylarının soykırım olduğunu iddia ederek Nazi'lerin buradan ilham aldığını öne sürdü, Ermeniler'in koruma altına alınması gerektiğini savundu pic.twitter.com/SV1OQz4Pyw — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 12, 2020

"NAZİ'LER 1915'TEN İLHAM ALDI"

1915 olaylarının soykırım olduğunu iddia ederek Nazi'lerin buradan ilham aldığını öne süren Pınar Selek, Ermeniler'in koruma altına alınması gerektiğini savundu. Selek, "1915’te, 20. Yüzyılın ilk soykırımı, kimse harekete geçmedi, dünya harekete geçmedi. Bu sadece Ermenilerin sorunu değil, evet öldürülenler Ermeniler, öldürülen Kürtler. Fakat bu onların sorunu değil. Herkes harekete geçmeli, sadece açıklama yaparak değil, bu suçu durdurmak için artık müdahale etmek zorunludur." ifadelerini kullandı.

SELEK'E CHP'Lİ İSİMLER DESTEK VERMİŞTİ

İşgalci Ermenistan'a destek verip Türkleri soykırımla suçlayan Pınar Selek, her fırsatt desteği CHP'den görmüştü. Bugün CHP'de yönetici olan birçok isim Selek'e desteklerini esirgememişti.

Türkleri soykırımla suçlayan Pınar Selek'e desteğin başında CHP'li Sezgin Tanrıkulu geliyor. Tanrıkulu, Selek'in yargılandığı davaları yakından takip etmiş ve yargıyı hedef alarak Selek'e desteğini esirgememişti.

TANRIKULU: "O ZULÜMDEN BİR TANESİ DE PINAR SELEK DAVASI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Mısır Çarşısı'ndaki patlama davasıyla ilgili, ''Biz yargıya, yargıçlara 'Adalet dağıtsınlar' diye yetki verdik ama onlar zulüm dağıtıyor'' ifadelerini kullamıştı.

CİHANER: "BU DAVA BİR HUKUK CİNAYETİ"

Ermeni destekçisi Pınar Selek'e yargılandığı dönemde desteğini esirgemeyen CHP'lilerden biri de hukukçu İlhan Cihaner'di. Cihaner, Pınar Selek davası ile ilgili, "Bu son verilen karardan sonra bu dava inanılmaz bir hukuk cinayetine dönmüş durumda. Mahkemenin kendi verdiği karardan başkanın değişmesinden sonra dönmesi buradaki hiçbir sonucu adil hale getirmez. Burada ne olduğunu çözemediğim bir şekilde kan davasına dönmüş gibi bir durum var." demişti.

AKATLI: "ASLA YALNIZ DEĞİL VE HİÇ OLMAYACAK"

26. Dönem CHP İzmir milletvekili Zeynep Altıok Akatlı'da Pınar Selek'e destek veren isimler arasındaydı. Akatlı Mısır Çarşısı’ndaki patlama sebebiyle ilgili yargılanan Pınar Selek'i Fransa’da ziyaret etmiş, dayanışma duygularını paylaşmıştı. Akatlı, destek ziyaretini şu sözler açıklamıştı; “Tarih benzer deneyimlerle kendini yeniden üretiyor, örneklerle çoğalıyor. Acılar insanları birbirine yaklaştırıyor. İşkence tezgahlarından geçen, yakın tarihimizin en kabul edilemez, en ağır hukuksuzluğu ile mağdur edilen Pınar Selek ile buluşmak için Fransa’ya gittim."

DENİZ TÜRKALİ: "PINAR SELEK'İN ELİNİ TUTMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Ermeni hayranı Selek'e bir destek de oyuncu Deniz Türkali'den gelmişti. Türkali, adliye önünde Pınar Selek'e destek için toplanan ''Hala Tanığız Platformu'' adına konuşmuş, Pınar Selek ile evleri, atölyeleri, sokakları, meydanları paylaştıklarını, umutları, emekleri, kitapları, şarkıları bölüştüklerini, birlikte ürettiklerini ve birbirlerinin varlığından heyecan duyduklarını dile getirmişti.

PINAR SELEK VE MAVİ ÇARŞI DAVASI NEDİR?

Ekim 1971 İstanbul doğumlu Türk sosyolog ve yazar Pınar Selek, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans öğrenimi gördü. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdi. Ardından aynı üniversitede sosyoloji üzerine yüksek lisans yaptı. Ayrıca Fransa'da bulunan Sophiantipolis UDEL Üniversitesi'nde ekonomi-politik dersleri gördü. Halen Strasbourg Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi dalında doktorasını sürdüren Selek, transseksüeller, sokak çocukları ve seks işçileri gibi ayrımcılığa uğrayan gruplar hakkında yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla tanındı. 1998 yılında PKK üzerine yürüttüğü araştırması nedeniyle terör suçu şüphesi ile gözaltına alındı. Söz konusu dönemde PKK için propaganda yapmak iddiasıyla tutuklandı ve ağır işkence gördü. Berlin’deki Überleben İşkence Kurbanları için Tedavi Merkezi, 2010 yılında, gördüğü işkencenin etkilerini doğrulayan bir rapor hazırladı. İki buçuk yıl sonra salıverilmesinin ardından 2002 ve 2006 yıllarında beraat etti.

Selek’in 16 yıldır yargılandığı Mısır Çarşısı'ndaki patlamanın tüp patlamasından kaynaklandığı yolunda iki uzman raporu olup, bombadan kaynaklandığı yönünde ise kesin bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Üç kez beraat etmesine rağmen 24 Kasım 2010 tarihinde davanın yeniden açılacağı açıklandı. Savcının ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet istemiyle açtığı davanın 9 Şubat 2011 tarihli ilk celsesi de beraat kararıyla sonuçlandı; ancak Yargıtay kararı bozup 24 Ocak 2013'te ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde halen Mısır Çarşısı patlamasıyla ilgili olarak yargılanmaktadır. 24 Ocak 2013 tarihinde 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyolog Pınar Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Selek 25 Ocak 2013 tarihinde Strazburg'da yaptığı basın toplantısıyla mücadelesine devam edeceğini açıkladı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Ocak 2014 de, 16 yıl önce meydana gelen Mısır Çarşısı’ndaki patlamayla ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sosyolog Pınar Selek’in cezasının onanmasını istedi. Davayı gören Yargıtay, bugün kararı usul yönünden bozdu.