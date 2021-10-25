AjansHaber.com.tr Gündem Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım harekat bölgesinde, teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kavala açıklamalarına ABD'den yanıt
Şehir Hastanesi'nden '36 saat nöbet' açıklaması
Muş'ta terör operasyonunda bir kişi tutuklandı
Yargıtay’dan emsal "vasıflı işçi" kararı!
Yunanistan sınırında 7 kişi yakalandı
Süt fiyatlandırılmasında yeni dönem pazartesi
Rotary’den anlamlı etkinlik