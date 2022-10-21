AjansHaber.com.tr Gündem Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta yürütülen PENÇE-Kilit operasyonunda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, şehit oldu.

Kuzey Irak'taki PENÇE- Kilit Operasyonu'nda görev yaparken yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), Ankara'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilmişti. Yavaş, sabahın erken saatlerinde şehit oldu.

Şehidin cenazesi Isparta'ya getirilecek

Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi. Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem!
ABD'deki 8 saatin sırrı çözüldü!
1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde dev sayı!
Erdoğan "Bunları köşeye sıkıştırmak lazım"
Sudan'da, recm cezasına çarptırıldı!
İsveç, Türkiye'nin endişelerinin öneminde uzlaştık
Amasra için komisyon teklifi