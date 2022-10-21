Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Kuzey Irak'ta yürütülen PENÇE-Kilit operasyonunda yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, şehit oldu.
Kuzey Irak'taki PENÇE- Kilit Operasyonu'nda görev yaparken yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), Ankara'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sevk edilmişti. Yavaş, sabahın erken saatlerinde şehit oldu.
Şehidin cenazesi Isparta'ya getirilecek
Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş'a acı haber verildi. Şehidin cenazesi, Isparta'ya getirilerek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.
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