Paşinyan'ın devrilme korkusu

Azerbaycan işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarla, Ermenistan ordusuna ağır kayıplar verdiriyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, cephe hattındaki başarısızlıkları örtbas etmek için çeşitli yöntemler kullanıyor. Paşinyan, 'cephede ihanet' ve 'hainleri avlamaktan' söz ederken, kayıplarla ilgili konuşan herkesi susturuyor.

Ermenistan lideri Paşinyan, cephe hattındaki bozgun nedeniyle, devrilme korkusu yaşıyor. Paşinyan, bunun yerine farklı yöntemlerle başarısızlığı örtbas etmek için açık bir diktatörlüğü tercih ediyor.

Azerbaycan merkezli AzVision'da yer alan bir haberde, Paşinyan liderliğindeki hükümet, yanlış bilgiler yayarak yerel halkı sakinleştirmeye, bazen de çeşitli vaatlerle durumdan memnun olmayanları susturmaya çalışıyor.

Paşinyan yalanlarla, Ermenistan'daki iç sosyo-politik krizi önlemeyi amaçlıyor. Ermenistan lideri ayrıca, diktatörlük rejimine geçişini açıkça göstermeye başladı.

Bu çabalar kapsamında, Ermenistan Bakanlar Kurulu kararı, "Ermenistan'ın savunma kapasitesi konusunda şüphe uyandıran programların" yayınlanmasını yasakladı.

Karar, eyalet ve yerel yönetim yetkilileri tarafından sıkıyönetim ve ulusal güvenliğin etkinliğini eleştiren, reddeden, sorgulayan veya zayıflatan konuşma ve yayınların yapılmasını da yasaklıyor.

Öte yandan, Paşinyan'ın yenilgisi hakkında insanları bilgilendirmek isteyen medya ve uzmanları daha ne kadar susturabileceği merak konusu... Ya da genel olarak, bu yeni karar Paşinyan'ın sonu olacak Ermenistan'daki krizden kurtaracak mı?

Azerbaycan ordusu her yönden karşı saldırılarını sürdürürken, büyük askeri başarısızlıklar, Paşinyan'ın bu adımı atmasına neden oldu. Ermenistan, Azerbaycan askeri birliklerinin onlarca kilometre ilerlediğini ve çok sayıda yerleşim biriminin kurtarıldığını zaten kabul etti.

Ermenistan, çok sayıda askeri teçhizat ve asker kaybını ve Ermeni birliklerinin geri çekilmesini resmen kabul etti. Ermeni sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı bazı bilgilere göre, 5 bin subay ve asker hakkında bilgi yok.

Paşinyan, böylesine zor bir durumda sansür kullanımını en iyi seçenek olarak görüyor. Bununla birlikte, sadece askeri sorunlar değil, aynı zamanda ekonomik kriz de Erivan için ciddi bir baş ağrısı haline geldi.

Ermenistan'ın sadece nüfusa değil, cepheye de yiyecek ve diğer kaynakları temin etmesi imkansız hale geldi. Ermenilerin gıda, ilaç, silah ve hatta üniforma sıkıntısı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımların artması tesadüf değil.

ROBERT KOÇARYAN HAREKETE GEÇTİ

Ekonomik sıkıntılar ve ordunun bozguna uğratılması, Paşinyan'ı ciddi bir iç politik krize soktu. Cephedeki başarısızlık, sosyo-ekonomik sorunları körüklüyor, Paşinyan'ın rakipleri de bundan yararlanmak için çabalıyor.

Öyle ki Paşinyan'ın en büyük rakibi olan Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da, bu süreçte daha aktif hale geldi. Hatta Koçaryan'ın Karabağ'daki ayrılıkçılara büyük miktarda silah sağladığı ve kendisini 'Karabağ'ın kurtarıcısı' olarak sunmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Elbette tüm bunlar, şu anda savaş ve ciddi bir sosyo-ekonomik krizle karşı karşıya olan Paşinyan için ek sorunlar haline geldi.

Uzmanlara göre, Paşinyan'ın başarısız iç ve dış politikalarından bıkmış Ermeni halkı, bir kez daha önceki 'infazcıların' rejimine dönebilir. Kısacası, mevcut hükümete alternatif olarak sunulan "Karabağ klanının" yeniden dirilmesi Paşinyan için ciddi bir tehlike.

PAŞİNYAN'IN İHANET SÖYLEMİ

Mevcut sosyo-ekonomik ve siyasi kriz Ermenistan'da ve hükümet içinde paniğe neden oldu.

Paşinyan, "cephedeki ihanetten" ve 'hainlerin avlanmasından" bahsetmeye başladı. Devam eden olaylar bağlamında, resmi hükümet sansürü Ermeni toplumunu daha da rahatsız ediyor. Tüm bunlardan, bugün devrilmenin tehdidini hisseden Paşinyan'ın, açık bir diktatörlük uygulamaya başladığı konuşuluyor.