Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde Rayo Vallecano’ya yenildi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Samsunspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Yaklaşık 20 bin taraftarın izlediği mücadelede temsilcimiz 3-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15 ile 78. dakikalarda Alemao ve 40. dakikada Garcia kaydetti. Temsilcimiz Samsunspor'un tek golü 21. dakikada Mouandilmadji'den geldi.

Rövanş, 19 Mart Perşembe günü Madrid'de oynanacak.

Samsunspor’da 5 eksik

Sakatlığı devam eden Afonso Sousa, Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin Rayo Vallecano karşısında forma giyemedi.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.

Taraftarlar takımını yalnız bırakmadı

Kırmızı-beyazlı ekibi yaklaşık 20 bin taraftar tribünden takip etti. Öte yandan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella de karşılaşmayı izlemek üzere tribünde yerini aldı.

Rayo Vallecano’lu taraftarlar ise misafir takım tribünlerini kısmen doldurdu.

“Futbolda her şey mümkün”

Samsunspor'un teknik direktörü Thorsten Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından zor bir karşılaşma olduğunu kaydetti.

Maçı kaybettikleri için üzüntülü olduğunu aktaran Fink, "Bizim hata yapmamızı beklediler. Hatalar da yaptık ve bunu da kullandılar. Rayo Vallecano çok olgun bir takım. Bu hataları da beklediler dediğim gibi. Topa sahip olma oranına baktığınızda top daha fazla bizdeydi. Gol beklentisi benzerdi. Tabii istatistiklere baktığımızda biz daha iyi olan taraftık. Tabii onlar daha iyi takımdı. Ezber oyun becerileri daha iyiydi. Tabii oynayacağımız ikinci bir karşılaşma var. Futbolda her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

Fink, bir karşılaşma daha oynayacaklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Eğer orada birinci golü erken bulabilirsek onlara zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Tabii dediğim gibi bu karşılaşma için de ezber oyun becerilerimizi geliştirmemiz lazım. Yavaş yavaş Emre ve Coulibaly takıma dönüyor. Elayis Tavsan listeye yazılamadığı için oynamadı. Assoumou da sakat. Birçok kanat oyuncumuz eksik ama geri dönüyorlar. Önümüzdeki maçlar için onların geri dönmesi bizim için çok çok önemli. Özellikle kanat pozisyonunda. Holse ile oynamak zorunda kaldık kanatta. Normalde merkezde oynuyor. Çünkü o bizim tek kullanabileceğimiz kanat oyuncusuydu. Sakatlıktan dönen oyuncuların 60-70 dakika çıkarmaları mümkün değildi. Bu sebepten dolayı sonradan oyuna girdiler. Genel olarak fırsatlar yakalamak için zorlandık. Yani bu tür takımlara karşı bir şans bile olsa onları değerlendirmeniz gerekiyor. Yani gol beklentisini 0,55 oranında tuttuk. Ona rağmen çok fazla fırsat vermememize rağmen Konferans Ligi'nde çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Hatta Konferans Ligi'ni bile kazanabilirler. Boşlukları çok iyi bir şekilde kapattılar. Ama bu tür performanslar tabii güçlü rakiplere karşı oynadığınızda normaldir."

“Rövanş için güzel bir skor aldık"

Rayo Vallecano'nun teknik direktörü Inigo Perez Soto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi bir rakibe karşı güzel bir oyun oynadıklarını kaydetti.

Maçta favori olmadıklarını anlatan Soto, "Kazanmış olmamız favori olduğumu göstermiyor. Oyuncularıma teşekkür ederim. Oyuna iyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferinde iyi oynadık. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Fiziksel olarak iyi bir seviye gösterdik. Futbolcuların forma giymesi için enerjik ve tam kapasite olması gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." ifadelerini kullandı.