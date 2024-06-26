Nefes kesen maçta Türkiye turladı!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

A Milli Futbol Takımı ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçının ilk yarısı, 0-0 beraberlikle tamamlandı.

2. dakikada Çekya, ilk tehlikeli atağı geliştirdi. Barak'ın pasına hareketlenen Provod'un ceza sahası sol çaprazından sert vuruşunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

18. dakikada Çekya gole yaklaştı. Coufal'ın uzun taç atışında Soucek, kafa vuruşuyla topu arka direğe gönderdi. Boş durumdaki Hranac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

20. dakikada Çekya, 10 kişi kaldı. Orta saha mücadelesinde Salih Özcan'ın ayağına basan Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

27. dakikada Türkiye etkili geldi. Ferdi'nin sol kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Arda Güler'in kale sahası önünde şık volesinde top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

45. dakikada Çekya öne geçme şansını kullanamadı. Hızlı hücumda Provod, ara pasını ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan David Jurasek'in vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

46. dakikada Türkiye etkili geldi. Merih Demiral, savunma arkasına uzun pasında Barış Alper Yılmaz'ı topla buluşturdu. Barış'ın kale sahasının sağ çaprazından bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Stanek topu çıkardı.

51. dakikada Türkiye golü buldu. Ceza sahası önündeki İsmail Yüksek, yerden pasını Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan'ın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda sağ ayağıyla gelişine yaptığı sert vuruşta top, uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

66. dakikada Çekya eşitliği yakaladı. Coufal'ın sağ kanattan uzun taç atışında Soucek, topu kafayla kale sahasına doğru aşırttı. Chory ile birlikte yükselen Mert Günok, topu kontrol edemedi. Chory'nin yaptığı vuruşta çizgi üzerinde topa müdahale eden Samet Akaydın, gole izin vermedi. Dönen topu sert vuruşla filelere gönderen Soucek, durumu 1-1 yaptı.

90+4. dakikada Türkiye öne geçti. Cenk Tosun, Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden kurtulan Cenk, yaptığı sert vuruşla topu köşeden ağlara göndererek ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla milliler, grupta 6 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı ve Avusturya ile eşleşti. Çekya ise bir puanla grubu son sırada bitirdi.

Goller:

Cenk Tosun'un yan ağları sarsan golü! 🔽🔽🔽pic.twitter.com/c4T2Hmit8C — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 26, 2024

Kartlar havada uçuştu

Kırmızı kartlar: Dk. 20 Barak, Dk. 90+8 Chory (Çekya)

Sarı kartlar: Dk. 31 Salih Özcan, Dk. 37 Kenan Yıldız, Dk. 49 İsmail Yüksek, Dk. 65 Mert Günok, Dk. 66 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 68 Uğurcan Çakır (Yedek kulübesinde), Dk. 81 Mert Müldür, Dk. 85 Samet Akaydın, Dk. 90+5 Kaan Ayhan, Dk. 90+8 Arda Güler (Türkiye), Dk. 34 Schick (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Jaros, Dk. 85 Cerv (Yedek kulübesinde), Dk. 90+1 Krejci, Dk. 90+8 Soucek (Çekya)

Montella tarihe geçti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, adını tarihe yazdırdı. İtalyan teknik adam, Mustafa Denizli (EURO 2000) ve Fatih Terim'in (EURO 2008) ardından Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkaran 3. teknik direktör oldu. Montella ayrıca, Milli Takım'da grup aşamasını geçen ilk yabancı teknik direktör olmayı başardı.

Rakibimiz belli oldu

Ay Yıldızlılar grubu ikinci sırada tamamlayarak, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti.

Maçın adamı

Barış Alper Yılmaz, maçın adamı seçildi.

Gürcistan, lider Portekiz'i devirerek son 16 turuna yükseldi

EURO 2024'te F Grubu'nda Gürcistan, lider çıkmayı daha önce garantileyen Portekiz'i 2-0 yenerek en iyi üçüncülerden biri oldu ve son 16 turuna adını yazdırdı