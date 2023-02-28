Leylek Jonas İstanbul semalarında

Sekiz yıl önce Almanya'da doğduğu yuvadan itibaren takip edilen Leylek Jonas İstanbul'a geldiği görüldü.

"Animal Tracker" ile kuşların göç hareketlerini takip etmesine olanak sağlayan uygulama ile Leylek Jonas son zamanlarda en popüler kuş statüsündeydi.

26 Şubat 2021 yılında Hatay üzerinden giriş yapan "Leylek Jonas" sırasıyla Adana, Karaman, Konya, Afyon, Kütahya üzerinden yolculuğuna devam etmiş ve Orhaneli istikametinden Bursa’ya giriş yapmıştı.

Ağustos ayında göç gerçekleştirmek için Türkiye'den geçen Leylek Jonas, 2023 dönüş yolculuğuna başladığı bildirildi. İsrail'den başlayan geri dönüş yolculuğunda Hatay'da görülen Jonas şu sıralar İstanbul'da olduğu bildirildi. Türkiye'den devam ederek Almanya'ya ulaşmaya çalışacak.

Jonas'ın son bir yıl içerisinde 7 bin kilometre uçtuğu ve 11 farklı ülkenin üstünden geçtiği belirtildi.