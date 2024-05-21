Kurtulmuş’tan, Kalibaf'a taziye telefonu!

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Türk milleti adına taziye dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, resmi ziyaretler dolayısıyla bulunduğu Kazakistan'ın Türkistan şehrinde İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı telefonla aradı. Kurtulmuş, önceki gün yaşanan helikopter kazasında hayatlarını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer devlet adamları için taziyelerini iletti.

Kazakistan'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği sırada vefat haberlerini büyük teessürle öğrendiğini belirten Kurtulmuş, "TBMM adına, milletimiz adına dost ve kardeş İran halkına içten taziyelerimi iletiyor, sabırlar diliyorum. Vefat edenlerin aile efradına da başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.