Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Fed bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerde enflasyonun yavaşladığına ilişkin işaretlerin çoğaldığını kaydederek, bankanın enflasyondaki seyri analiz etmekte kullandığı istihdam maliyeti endeksinin, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1 ile beklenenden az arttığını bildirdi.

Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin iş gücü piyasalarındaki duruma açıklık getirmesinin beklendiğini ifade eden analistler, ülkede istihdam verilerindeki olası gevşemenin Fed'in politika alanını genişletebileceğini dile getirdi.

Analistler, piyasalarda ABD'deki "yumuşak iniş" senaryosunun hala ihtimal dahilinde olduğunu belirterek, Fed'in para politikası kararları öncesinde ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 120 baz puanda seyrettiğini hatırlattı.

Öte yandan, yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan şirket karlılıklarının çoğunlukla beklentileri geride bıraktığına dikkati çeken analistler, Alphabet, Amazon ve Apple gibi devlerin ise finansal sonuçlarını perşembe günü açıklayacağını vurguladı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,46, Nasdaq endeksi yüzde 1,67 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi ekonomisi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe yüzde 0,1 büyüme kaydetti.

Analistler, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin resesyon endişesinin azaldığını belirterek, bugün bölge genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yarınki Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının kararları öncesinde piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

İki bankanın da yarın politika faizini 50'şer baz puan artıracağının fiyatlandığını aktaran analistler, makroekonomik verilerin enflasyon ve resesyon endişelerini sınırlı da olsa yatıştırmasıyla bankaların gelecek dönem için daha yumuşak sinyaller vermesinin beklendiğini bildirdi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 gerilerken, Almanya'da DAX 40 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 1 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

New York borsasındaki alıcılı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, bölgede açıklanan verilerin imalat sanayinde yavaşlama eğiliminin devam ettiğine işaret etmesi yükselişi sınırladı.

Buna göre, ocak ayına ilişkin imalat sanayi PMI Japonya, Çin ve Güney Kore'de sırasıyla 48,9, 49,2 ve 48,5 oldu.

Öte yandan, Japonya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ABD'nin Çinli şirketlere ilişkin olası yaptırımları bölgede risk iştahını sınırlayan gelişmeler olarak öne çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

Yurt içinde, dün düşüş eğilimini yedinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybıyla 4.976,55 puandan tamamladı.

Dün, yüzde 0,1 artışla 18,8152'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8100'den işlem görüyor.

Analistler, Fed'in para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarıyla birlikte, dünya genelinde imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de ADP özel sektör istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.950 ve 4.890 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, ocak ayı konut fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı imalat sanayi PMI

13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı TÜFE

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı işsizlik oranı

16.15 ABD, ocak ayı ADP özel sektör istihdamı

17.45 ABD, ocak ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM imalat sanayi PMI

18.00 ABD, aralık ayı JOLTS açık iş sayısı

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı