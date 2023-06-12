Kulüpler Birliği, TFF Başkanlığı için adayını belirledi!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 22 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurulu öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nda kritik bir toplantı yapıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de katıldığı toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı.

TFF Başkanlığı için Kulüpler Birliği üyelerinin büyük çoğunluğunun Mehmet Büyükekşi'yi desteklediklerini söyleyen Ali Koç'un açıklaması şöyle:

"Birden çok adayın olduğu seçim istiyoruz"

"Toplantımızın ana maddesi TFF seçimiyle alakalıydı. TFF başkanlığına aday olacaklar kimse gelip bizlere projelerini anlatmasını istiyoruz. Amacımız bizlerin de ihtiyaçlarımı ve dertleri konularında istişare yapmak. Uzun zamandır seçimler tek adaylı yapılıyor. Bizler birden çok adaylı seçim olması gerektiğini düşünüyoruz ama bu bizim kontrolümüzde olan bir durum değil ama bunun not edilmesini istiyoruz. Görünen o ki tek adaylı bir seçime gidiyoruz."

"Kulüpler Birliği A.Ş. için gerekli adımlar atılmalı"

"Mehmet Büyükekşi bundan sonra yapacaklarını anlattı. Futbolun en önemli paydaşları kulüplerdir. Ama futbol sektöründe sözü en az dinlenen de kulüplerdir. Bunun önüne geçilmesi için Kulüpler Birliği A.Ş. kurulmalıdır. Başkanımızla konuştuklarımızdan birisi de Kulüpler Birliği A.Ş.'nin başlatılmasıdır. Uzun vadeli bir yolculuğun tohumlarının bugün atılması konusunu ele aldık ki Büyükekşi de buna olumlu bakıyor."

"Yapay zekada 'etap dışı' unsuruna dikkat!"

"Kurullardan memnun değiliz. Memnun olmamızın sebeplerine örnekler verecek olursak; kurulların liyakat bazlı olmaması ve güvenilirliğinin sürekli sorgulanması... Temsilci ve gözlemci kurullarının baştan aşağı yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Özellikle hakem atamaları ve performansı konusunda hepimizin sıkıntısı var. Yapay zeka ataması niyet olarak iyidir ama teknoloji kullanarak yapılan bu sistem henüz yeterli düzeye gelememiştir. Yapay zekada "etap dışı" unsuru var. Bunu şimdilik not edin, ilerleyen günlerde bunu da konuşacağız."

Şampiyonluk primi sıkıntısı

"Türkiye Ligi'nin şampiyonluk primi 1 milyon Euro’nun altından. 25 milyon TL ediyor. Euroleague'den şikayet ediyoruz ama bu Euroleague'nin bile altında. Bazı kulüpler 4-6 milyon Euro arasında alıyor, bazıları ise 8-10 milyon Euro arası alıyor."

"Kulüplerin büyük çoğunluğu Büyükekşi’yi destekliyor"

"Kulüpler Birliği'nden sayın başkana destek var mı diye soracaksınız. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu başkanın çalışmalarından, harcadığı mesaiden ve niyetinden memnun. Herkes sonuçlardan memnun mu? Hayır. Ama 1 yıldan kısa bir sürede harcanan mesai, niyet, ulaşılabilirlik konularında kulüplerin büyük çoğunluğu memnun. İleriye dönük olarak da sayın Büyükekşi'yi destekliyor kulüplerin büyük bir çoğunluğu. Başka bir aday da olmaması sebebiyle 'Sayın Büyükekşi hayırlı uğurlu olsun' dediler."